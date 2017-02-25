Смертники взорвались у зданий силовых ведомств в сирийском Хомсе, свыше 35 погибших

Теракт произошел вблизи военных учреждений в сирийском городе Хомс. Погибли более 35 человек, много раненых.
По предварительным данным, теракт устроили два смертника. Взрывы прогремели возле здания отделения госбезопасности и возле отделения службы военной разведки, сообщает РИА Новости со ссылкой на очевидцев.
Источник: «Из того, что пока известно, двое смертников подорвали себя в городе Хомсе. Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Сказать точно, сколько человек погибло и ранено — пока невозможно».
Среди погибших и десятков раненых в основном сотрудники силовых ведомств САР. По некоторым данным, жертв уже больше 35, по другим — обнаружено около 15 тел. Известно, что во время взрыва погиб глава местного отделения военной безопасности.
Ни одна из действующих в Сирии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
напали на колонну военных, следовавших из аэродрома Тияс в направлении города Хомс. В результате подрыва автомобиля на радиоуправлемом фугасе погибли четверо россиян, еще двое были ранены.
Источник: «Из того, что пока известно, двое смертников подорвали себя в городе Хомсе. Один — возле здания отделения госбезопасности, второй — возле отделения службы военной разведки. Сказать точно, сколько человек погибло и ранено — пока невозможно».
Среди погибших и десятков раненых в основном сотрудники силовых ведомств САР. По некоторым данным, жертв уже больше 35, по другим — обнаружено около 15 тел. Известно, что во время взрыва погиб глава местного отделения военной безопасности.
Ни одна из действующих в Сирии экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.
напали на колонну военных, следовавших из аэродрома Тияс в направлении города Хомс. В результате подрыва автомобиля на радиоуправлемом фугасе погибли четверо россиян, еще двое были ранены.
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