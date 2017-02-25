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  • 25.02, 11:16

СМИ: Госдеп США отказал в визе дипломату из Северной Кореи

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СМИ: Госдеп США отказал в визе дипломату из Северной Кореи

СМИ: Госдеп США отказал в визе дипломату из Северной Кореи

Госдепартамент США отказал в визе дипломату из Северной Кореи, которая должна была прибыть в Нью-Йорк на переговоры с бывшими американскими чиновниками.

По информации газеты The Wall Street Journal, Госдеп отказал в выдаче визы руководителю отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху, которая должна была принять участие в в переговорах 1–2 марта в отеле неподалеку от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Встреча с севрокорейским дипломатом должна была стать первой на территории США за последние шесть лет. Однако теперь переговоры считаются сорванными.

О причинах отказа в визе издание не сообщает, так как, по его данным, в Госдепартаменте отказались прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Сообщается, что подобные встречи относятся к так называемой «экспертной дипломатии» и подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, которые сложно разрешить на официальном уровне. Обычно в них участвуют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, а также национальных институтов международных отношений.


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