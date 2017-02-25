СМИ: Госдеп США отказал в визе дипломату из Северной Кореи

Госдепартамент США отказал в визе дипломату из Северной Кореи, которая должна была прибыть в
Нью-Йорк на переговоры с бывшими американскими чиновниками.
По информации газеты The Wall Street Journal, Госдеп отказал в выдаче визы руководителю отдела американских отношений в МИД КНДР Чо Сон Ху, которая должна была принять участие в в переговорах 1–2 марта в отеле неподалеку от штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Встреча с севрокорейским дипломатом должна была стать первой на территории США за последние шесть лет. Однако теперь переговоры считаются сорванными.
О причинах отказа в визе издание не сообщает, так как, по его данным, в Госдепартаменте отказались прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Сообщается, что подобные встречи относятся к так называемой «экспертной дипломатии» и подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, которые сложно разрешить на официальном уровне. Обычно в них участвуют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, а также национальных институтов международных отношений.
О причинах отказа в визе издание не сообщает, так как, по его данным, в Госдепартаменте отказались прокомментировать сложившуюся ситуацию.
Сообщается, что подобные встречи относятся к так называемой «экспертной дипломатии» и подразумевают неправительственное посредничество в решении разного рода межгосударственных вопросов, которые сложно разрешить на официальном уровне. Обычно в них участвуют бывшие чиновники, эксперты аналитических и исследовательских центров, а также национальных институтов международных отношений.
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