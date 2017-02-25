Сноубордист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Молодой человек разбился, катаясь на склонах Чегета в
Кабардино-Балкарии.
Трагедия произошла на высоте 2800 метров над уровнем моря на северном склоне горы Чегет. Сноубордист спускался вне трассы.
Тело обнаружили спасатели, выяснилось, что молодой человек приехал в горы из столицы. Сотрудники МЧС спускают погибшего со склона.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР: «Тело москвича, 1988 года рождения, погибшего на Чегете, транспортируют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России».
В транспортировке тела участвует 11 спасателей, задействованы две единицы техники, передает «Интерфакс».
Тело обнаружили спасатели, выяснилось, что молодой человек приехал в горы из столицы. Сотрудники МЧС спускают погибшего со склона.
Кантемир Беров, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР: «Тело москвича, 1988 года рождения, погибшего на Чегете, транспортируют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России».
В транспортировке тела участвует 11 спасателей, задействованы две единицы техники, передает «Интерфакс».
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