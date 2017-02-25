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  • 25.02, 11:16

Сноубордист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

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Сноубордист из Москвы погиб в горах Кабардино-Балкарии

Сноубордист из Москвы погиб в горах <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr>

Молодой человек разбился, катаясь на склонах Чегета в Кабардино-Балкарии.

Трагедия произошла на высоте 2800 метров над уровнем моря на северном склоне горы Чегет. Сноубордист спускался вне трассы.

Тело обнаружили спасатели, выяснилось, что молодой человек приехал в горы из столицы. Сотрудники МЧС спускают погибшего со склона.

Кантемир Беров, руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по КБР: «Тело москвича, 1988 года рождения, погибшего на Чегете, транспортируют спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России».

В транспортировке тела участвует 11 спасателей, задействованы две единицы техники, передает «Интерфакс».

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