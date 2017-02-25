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  • 25.02, 11:16
Под руководством британских ученых шмели освоили технику игры в футбол: видео. Великобритания, насекомые, наука и открытия, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Под руководством британских ученых шмели освоили технику игры в футбол: видео

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Под руководством британских ученых шмели освоили технику игры в футбол: видео

Под руководством британских ученых шмели освоили технику игры в футбол: видео

Под руководством британских ученых шмели освоили технику игры в футбол: видео
  • Фото: Science Magazine /youtube.com

    • Шмели под руководством лондонских исследователей научились играть в футбол и передали навыки владения мячом своим собратьям.

    По информации Reuters, исследователи тренировали насекомых в Лондонском университете королевы Марии. Ученые взяли 50 насекомых и учили их отправлять маленький желтый мячик кружок, нарисованный на поле. Когда шмели «забивали гол», им выдавали подслащенное лакомство.

    Команда, освоившая правила обращения с мячом, передала свои знания остальной колонии насекомых. Вторая партия обучаемых не только сумела повторить, но и значительно улучшила приемы, позволяющие отправить мяч в нужное место.

    Олли Лукол, руководитель исследования: «Шмели решали задачу по-другому, не так, как им это показали. Это подразумевает, что насекомое-наблюдатель не просто копирует увиденное, а улучшает его».

    Профессор Ларс Читтка отметил, что первая группа шмелей училась играть в футбол долгие месяцы, вторая же за полчаса приобрела необходимые навыки для игры с мячом.

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