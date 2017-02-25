Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на востоке Индонезии

Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН зафиксировал землетрясение магнитудой 5,8 в акватории Арафурского моря в восточной части Индонезии.
По данным специалистов, подземные толчки произошли в 4:11 по Москве, эпицентр находился в 112 километрах к юго-востоку от южной оконечности острова Ямдена (архипелаг Танимбар), в 455 километрах к северу от австралийского города Дарвина.
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное», передает «Интерфакс».
По интенсивности толчков в эпицентре землетрясение оценивается как «разрушительное», передает «Интерфакс».
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