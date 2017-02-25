Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию

Срочная помощь нужна
11-летней Кате из Владивостока. Девочка страдает тяжелой формой сколиоза. Искривленный позвоночник мешает сердцу и легким нормально работать. Местные врачи готовы сделать операцию, но страховка покрывает лишь часть лечения. Нужны еще 2 миллиона рублей. И это не единственная трудность. Заниматься сбором средств попросту некому, потому что Катя — сирота. Родная мать от нее отказалась.
Несмотря на особенную манеру говорить, ученица четвертого класса Катя Страшок не стесняется читать вслух на уроках литературы. Четко произносить слова она не может из-за врожденных дефектов речевого аппарата. Однако это не единственное испытание, которое судьба уготовила ребенку. Катя страдает тяжелой формой сколиоза. Позвоночник искривлен настолько, что на спине у нее появился большой горб. Болезнь прогрессирует.
Ирина Ардашева, директор коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Когда Катя к нам пришла, у нее был сколиоз III степени, сейчас уже IV. Горб за это время вырос, поэтому тянуть дальше некуда. Это уже просто состояние такое, которое угрожает ее жизни и здоровью».
Деформированные кости грудной клетки сдавливают легкие и ослабленное сердце девочки. Исправить это можно лишь с помощью технологически сложной хирургической операции. Сделать ее готовы в родном Владивостоке, для маленькой пациентки врачи уже заказали фиксирующие позвоночник пластины. Однако их стоимость значительно превышает средства, выделяемые на лечение ребенка по государственной квоте. Чтобы оплатить операцию, нужно собрать более 2 миллионов рублей. У Кати нет родных, которые могли бы помочь. Девочка — круглая сирота.
Наталья Жаркова, социальный педагог коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Катя у мамы — первый ребенок. Мама абсолютно здоровая. Молодая девушка, которая ее родила, испугалась обнаруженных дефектов и отказалась от дочери».
Чтобы не запускать болезнь, Катя занимается лечебной физкультурой под руководством опытного инструктора. Слишком резкие движения и активные виды спорта ей противопоказаны. Грамотный комплекс несиловых упражнений, разработанный ортопедами специально для больных сколиозом, помогают девочке хотя бы на какое-то время улучшить самочувствие.
Несмотря на тяжелый недуг, Катя очень активный ребенок. В школе-интернате у нее много друзей, причем не только среди сверстников. Старшеклассник Данил научил ее играть в настольный теннис, теперь Катя уверенно владеет ракеткой. Учеба ей тоже дается легко, особенно математика. Впрочем, и на уроках музыки ей тоже не бывает скучно. Вместе с другими одаренными детьми она уже выступала на концертах художественной самодеятельности.
Жизнелюбию девочки мог бы позавидовать любой взрослый. Стесняется она лишь в обществе физически здоровых детей, когда выезжает с классом в кино или на городские праздники. Благодаря волевому характеру и поддержке воспитателей Катя не падает духом и бесстрашно готовится к предстоящей операции. Быть здоровой — ее главная, но все же не единственная мечта. Школьница мечтает обрести настоящую семью.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, помочь Кате справиться с тяжелой болезнью способен каждый, у кого есть возможность и кому небезразлична судьба этого ребенка. Сбором средств на лечение занимается благотворительный фонд «Линия жизни». Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Например: 250. Доступно абонентам МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».
Ирина Ардашева, директор коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Когда Катя к нам пришла, у нее был сколиоз III степени, сейчас уже IV. Горб за это время вырос, поэтому тянуть дальше некуда. Это уже просто состояние такое, которое угрожает ее жизни и здоровью».
Деформированные кости грудной клетки сдавливают легкие и ослабленное сердце девочки. Исправить это можно лишь с помощью технологически сложной хирургической операции. Сделать ее готовы в родном Владивостоке, для маленькой пациентки врачи уже заказали фиксирующие позвоночник пластины. Однако их стоимость значительно превышает средства, выделяемые на лечение ребенка по государственной квоте. Чтобы оплатить операцию, нужно собрать более 2 миллионов рублей. У Кати нет родных, которые могли бы помочь. Девочка — круглая сирота.
Наталья Жаркова, социальный педагог коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Катя у мамы — первый ребенок. Мама абсолютно здоровая. Молодая девушка, которая ее родила, испугалась обнаруженных дефектов и отказалась от дочери».
Чтобы не запускать болезнь, Катя занимается лечебной физкультурой под руководством опытного инструктора. Слишком резкие движения и активные виды спорта ей противопоказаны. Грамотный комплекс несиловых упражнений, разработанный ортопедами специально для больных сколиозом, помогают девочке хотя бы на какое-то время улучшить самочувствие.
Несмотря на тяжелый недуг, Катя очень активный ребенок. В школе-интернате у нее много друзей, причем не только среди сверстников. Старшеклассник Данил научил ее играть в настольный теннис, теперь Катя уверенно владеет ракеткой. Учеба ей тоже дается легко, особенно математика. Впрочем, и на уроках музыки ей тоже не бывает скучно. Вместе с другими одаренными детьми она уже выступала на концертах художественной самодеятельности.
Жизнелюбию девочки мог бы позавидовать любой взрослый. Стесняется она лишь в обществе физически здоровых детей, когда выезжает с классом в кино или на городские праздники. Благодаря волевому характеру и поддержке воспитателей Катя не падает духом и бесстрашно готовится к предстоящей операции. Быть здоровой — ее главная, но все же не единственная мечта. Школьница мечтает обрести настоящую семью.
Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, помочь Кате справиться с тяжелой болезнью способен каждый, у кого есть возможность и кому небезразлична судьба этого ребенка. Сбором средств на лечение занимается благотворительный фонд «Линия жизни». Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Например: 250. Доступно абонентам МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».
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