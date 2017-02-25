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  • 25.02, 09:46
Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию. SOS, Владивосток, благотворительность, болезни, дети и подростки, здоровье. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию

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Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию

Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию

Сироте Кате из Владивостока нужны деньги на сложную операцию

    Срочная помощь нужна 11-летней Кате из Владивостока. Девочка страдает тяжелой формой сколиоза. Искривленный позвоночник мешает сердцу и легким нормально работать. Местные врачи готовы сделать операцию, но страховка покрывает лишь часть лечения. Нужны еще 2 миллиона рублей. И это не единственная трудность. Заниматься сбором средств попросту некому, потому что Катя — сирота. Родная мать от нее отказалась.

    Несмотря на особенную манеру говорить, ученица четвертого класса Катя Страшок не стесняется читать вслух на уроках литературы. Четко произносить слова она не может из-за врожденных дефектов речевого аппарата. Однако это не единственное испытание, которое судьба уготовила ребенку. Катя страдает тяжелой формой сколиоза. Позвоночник искривлен настолько, что на спине у нее появился большой горб. Болезнь прогрессирует.

    Ирина Ардашева, директор коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Когда Катя к нам пришла, у нее был сколиоз III степени, сейчас уже IV. Горб за это время вырос, поэтому тянуть дальше некуда. Это уже просто состояние такое, которое угрожает ее жизни и здоровью».

    Деформированные кости грудной клетки сдавливают легкие и ослабленное сердце девочки. Исправить это можно лишь с помощью технологически сложной хирургической операции. Сделать ее готовы в родном Владивостоке, для маленькой пациентки врачи уже заказали фиксирующие позвоночник пластины. Однако их стоимость значительно превышает средства, выделяемые на лечение ребенка по государственной квоте. Чтобы оплатить операцию, нужно собрать более 2 миллионов рублей. У Кати нет родных, которые могли бы помочь. Девочка — круглая сирота.

    Наталья Жаркова, социальный педагог коррекционной школы-интерната для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: «Катя у мамы — первый ребенок. Мама абсолютно здоровая. Молодая девушка, которая ее родила, испугалась обнаруженных дефектов и отказалась от дочери».

    Чтобы не запускать болезнь, Катя занимается лечебной физкультурой под руководством опытного инструктора. Слишком резкие движения и активные виды спорта ей противопоказаны. Грамотный комплекс несиловых упражнений, разработанный ортопедами специально для больных сколиозом, помогают девочке хотя бы на какое-то время улучшить самочувствие.

    Несмотря на тяжелый недуг, Катя очень активный ребенок. В школе-интернате у нее много друзей, причем не только среди сверстников. Старшеклассник Данил научил ее играть в настольный теннис, теперь Катя уверенно владеет ракеткой. Учеба ей тоже дается легко, особенно математика. Впрочем, и на уроках музыки ей тоже не бывает скучно. Вместе с другими одаренными детьми она уже выступала на концертах художественной самодеятельности.

    Жизнелюбию девочки мог бы позавидовать любой взрослый. Стесняется она лишь в обществе физически здоровых детей, когда выезжает с классом в кино или на городские праздники. Благодаря волевому характеру и поддержке воспитателей Катя не падает духом и бесстрашно готовится к предстоящей операции. Быть здоровой — ее главная, но все же не единственная мечта. Школьница мечтает обрести настоящую семью.

    Как передает корреспондент НТВ Сергей Анцигин, помочь Кате справиться с тяжелой болезнью способен каждый, у кого есть возможность и кому небезразлична судьба этого ребенка. Сбором средств на лечение занимается благотворительный фонд «Линия жизни». Чтобы помочь девочке, отправьте СМС на номер 3242 с суммой пожертвования. Например: 250. Доступно абонентам МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2».

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