Ансамбль Александрова выступил на открытии Всемирных военных игр в Сочи

Российская сборная стала лидером по итогам первого дня Всемирных военных игр, которые торжественно открыли в Сочи накануне. Шоу, подготовленное хозяевами соревнований, уже назвали самым высокотехнологичным за всю историю военных Олимпиад.
В 20:17 под крышей арены «Ледяной куб» появился макет военного вертолета. По задумке организаторов, именно так должна выглядеть проверка готовности команд. Основной девиз III Военных всемирных игр — «Дружба через спорт». Об этом с трибуны говорили и министр обороны Сергей Шойгу, и премьер-министр Дмитрий Медведев, который официально открыл мероприятие.
На арене торжественное построились команды, всего больше тысячи человек из 26 стран, в том числе Ирана, Пакистана и Ливана. За 3 дня они разыграют 44 комплекта наград. Спортивная программа включает в себя 7 видов спорта. Судя по первому дню, игры будут жаркими.
Эта церемония открытия стала самой высокотехнологичной среди военных Олимпиад: 50 тонн оборудования, лазерные установки и прозрачные экраны. Сцена за время церемонии постоянно менялась, превращаясь из заснеженного горного склона в кабину военной техники. Основной темой театрализованной части стала переписка отца с сыном, который мечтает стать военным.
Концертная часть программы открылась выступлением возрожденного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Кульминацией церемонии стала финальная часть эстафеты огня Военных всемирных игр. Спортивное пламя вспыхнуло месяц назад в 5 регионах России, затем его объединили в Москве. В Сочи олимпийскую чашу зажгли двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и официальный посол соревнований Анатолий Алябьев.
Спортсменам предстоят три насыщенных дня. Как передает корреспондент Андрей Михайлов, Россию считают фаворитом, но серьезную конкуренцию ей составляют команды из Франции, Германии и Италии. Пока наша сборная лидирует по количеству медалей в общекомандном зачете.
На арене торжественное построились команды, всего больше тысячи человек из 26 стран, в том числе Ирана, Пакистана и Ливана. За 3 дня они разыграют 44 комплекта наград. Спортивная программа включает в себя 7 видов спорта. Судя по первому дню, игры будут жаркими.
Эта церемония открытия стала самой высокотехнологичной среди военных Олимпиад: 50 тонн оборудования, лазерные установки и прозрачные экраны. Сцена за время церемонии постоянно менялась, превращаясь из заснеженного горного склона в кабину военной техники. Основной темой театрализованной части стала переписка отца с сыном, который мечтает стать военным.
Концертная часть программы открылась выступлением возрожденного Ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Кульминацией церемонии стала финальная часть эстафеты огня Военных всемирных игр. Спортивное пламя вспыхнуло месяц назад в 5 регионах России, затем его объединили в Москве. В Сочи олимпийскую чашу зажгли двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова и официальный посол соревнований Анатолий Алябьев.
Спортсменам предстоят три насыщенных дня. Как передает корреспондент Андрей Михайлов, Россию считают фаворитом, но серьезную конкуренцию ей составляют команды из Франции, Германии и Италии. Пока наша сборная лидирует по количеству медалей в общекомандном зачете.
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