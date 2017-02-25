Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 25.02, 08:14

В Перу грузовик с бумагой влетел в мотоцикл и микроавтобус и взорвался

комментировать
В Перу грузовик с бумагой влетел в мотоцикл и микроавтобус и взорвался

В Перу грузовик с бумагой влетел в мотоцикл и микроавтобус и взорвался

В Перу грузовик с бумагой влетел в мотоцикл и микроавтобус и взорвался

Почти два десятка человек погибли на северо-западе Перу в результате серьезного ДТП.

Грузовик, перевозивший бумагу, на высокой скорости врезался в мотоцикл и микроавтобус. После столкновения прогремел взрыв. Сообщается о 19 погибших.

По информации местной пожарной службы, почти все тела обнаружены обгоревшими. Личности жертв предстоит установить экспертам. В связи с трагедией в регионе объявлен двухдневный траур.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru