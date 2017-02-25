В Перу грузовик с бумагой влетел в мотоцикл и микроавтобус и взорвался

Почти два десятка человек погибли на северо-западе Перу в результате серьезного ДТП.

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Перу

Грузовик, перевозивший бумагу, на высокой скорости врезался в мотоцикл и микроавтобус. После столкновения прогремел взрыв. Сообщается о 19 погибших.



По информации местной пожарной службы, почти все тела обнаружены обгоревшими. Личности жертв предстоит установить экспертам. В связи с трагедией в регионе объявлен двухдневный траур.