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  • 25.02, 08:14

Лондонские сквоттеры завладели архивом фонда Горбачёва

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Лондонские сквоттеры завладели архивом фонда Горбачёва

Лондонские сквоттеры завладели архивом фонда Горбачёва

Документы «Горбачёв-фонда» оказались в руках лондонских сквоттеров — людей, самовольно захватывающих чужую недвижимость.

Архив фонда Горбачёва сквоттеры, по их словам, нашли в одном из пустующих особняков в центре Лондона. Документы, якобы подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями, передает ТАСС.

Сквоттеры выразили желание обсудить этот вопрос с Горбачёвым и его представителями.

Особняк по адресу Бакингем-гейт, 19 расположен в престижном районе Белгравия. В здании, использовавшемся под офисы, размещалась сотрудничающая с «Горбачёв-фондом» Международная ассоциация по связям с общественностью. Сквоттеры объявили особняк своим штабом. Однако власти намерены их выселить: захваченное здание находится непосредственной близости от Букингемского дворца — резиденции королевы Елизаветы II.

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