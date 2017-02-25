Лондонские сквоттеры завладели архивом фонда Горбачёва

Документы
«Горбачёв-фонда» оказались в руках лондонских сквоттеров — людей, самовольно захватывающих чужую недвижимость.
Архив фонда Горбачёва сквоттеры, по их словам, нашли в одном из пустующих особняков в центре Лондона. Документы, якобы подписанные лично экс-президентом СССР, касаются его сотрудничества с ведущими мировыми компаниями, политиками, главами государств и общественными деятелями, передает ТАСС.
Сквоттеры выразили желание обсудить этот вопрос с Горбачёвым и его представителями.
Особняк по адресу Бакингем-гейт, 19 расположен в престижном районе Белгравия. В здании, использовавшемся под офисы, размещалась сотрудничающая с «Горбачёв-фондом» Международная ассоциация по связям с общественностью. Сквоттеры объявили особняк своим штабом. Однако власти намерены их выселить: захваченное здание находится непосредственной близости от Букингемского дворца — резиденции королевы Елизаветы II.
Сквоттеры выразили желание обсудить этот вопрос с Горбачёвым и его представителями.
Особняк по адресу Бакингем-гейт, 19 расположен в престижном районе Белгравия. В здании, использовавшемся под офисы, размещалась сотрудничающая с «Горбачёв-фондом» Международная ассоциация по связям с общественностью. Сквоттеры объявили особняк своим штабом. Однако власти намерены их выселить: захваченное здание находится непосредственной близости от Букингемского дворца — резиденции королевы Елизаветы II.
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