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  • 25.02, 11:16
«Поматериться — это святое дело»: Александр Беляев поделился водительским опытом. автомобили, знаменитости. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

«Поматериться — это святое дело»: Александр Беляев поделился водительским опытом

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«Поматериться — это святое дело»: Александр Беляев поделился водительским опытом

«Поматериться — это святое дело»: Александр Беляев поделился водительским опытом

«Поматериться — это святое дело»: Александр Беляев поделился водительским опытом

    Знаменитый ведущий прогноза погоды Александр Беляев точно знает, когда в Москве солнечно, в Санкт-Петербурге облачно, а в Сибири дороги завалит снегом.

    Александр Беляев признается, что предсказать погоду зачастую проще, чем ездить на машине. За рулем нужно быть готовым к любой неожиданной ситуации. Ведущий никогда не берет из дома зонт, так как всегда передвигается на автомобиле.

    Свой красный маленький британский кроссовер Александр Беляев называет Бульдогом и расстается с ним, только когда работает или спит. Красной была и первая машина ведущего. «Восьмерку» отечественного производства он до сих пор вспоминает с нежностью, сравнивая с первой любовью.

    Александр Беляев, ведущий: «Машина — это дама, конечно, капризная порой, порой непредсказуемая. Вообще, я очень влюбчивый человек, это касается не только машин».

    Телеведущий жалуется, что безграмотные водители опаснее женских чар. Беляев утверждает, что сам не лихачит и к хамам на дорогах относится философски.

    Александр Беляев: «Я как-то для себя уяснил одну истину: если ты видишь, что кто-то нарушает — не влезай, пропусти, тем самым ты воспитаешь свой характер. Ну, поматериться — это святое дело!»

    Как сдержать эмоции, когда вокруг едут или слишком медленно или слишком быстро, а уж тем более, когда нарочно провоцируют аварию? Как выяснила программа «Главная дорога», как-то Беляев нарвался на автоподставщиков. Те опешили и долго выясняли, где могли его видеть, а когда узнали человека из телевизора, извинились и даже попросили с ними сфотографироваться.

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