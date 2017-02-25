В Ростовской области из-за угрозы паводка эвакуировали около тысячи человек

Двум хуторам в Ростовской области грозит подтопление
из-за промоины в плотине на реке Кагальник.
Об угрозе подтопления стало известно в ночь на субботу. В зоне риска оказались хутора Зазерский и Кухтачев.
Как сообщает РИА Новости, эвакуированы около тысячи местных жителей. Пункт временного размещения развернут на базе школы в Зазерском.
К ликвидации ЧС привлечены почти 50 спасателей.
Как сообщает РИА Новости, эвакуированы около тысячи местных жителей. Пункт временного размещения развернут на базе школы в Зазерском.
К ликвидации ЧС привлечены почти 50 спасателей.
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