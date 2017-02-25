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  • 25.02, 08:14

В Ростовской области из-за угрозы паводка эвакуировали около тысячи человек

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В Ростовской области из-за угрозы паводка эвакуировали около тысячи человек

В Ростовской области <nobr>из-за</nobr> угрозы паводка эвакуировали около тысячи человек

Двум хуторам в Ростовской области грозит подтопление из-за промоины в плотине на реке Кагальник.

Об угрозе подтопления стало известно в ночь на субботу. В зоне риска оказались хутора Зазерский и Кухтачев.

Как сообщает РИА Новости, эвакуированы около тысячи местных жителей. Пункт временного размещения развернут на базе школы в Зазерском.

К ликвидации ЧС привлечены почти 50 спасателей.

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