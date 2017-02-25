Венесуэла вступилась за «худшего лыжника в мире» Солано

История венесуэльского лыжника Адриана Солано, который покорил любителей спорта на чемпионате мира в Финляндии, получила продолжение.
Глава МИД Венесуэлы Дельси Родригес вызвала в пятницу для объяснений посла Франции в Каракасе в связи с задержанием лыжника Адриана Солано в Париже. Инцидент венесуэльская сторона назвала «абсолютно неприемлемым», сообщает ТАСС.
Из заявления МИД Венесуэлы: «Посол Франции сделал соответствующие заявления, разъяснив процедуры, и подтвердил свое уважение народу Венесуэлы, а также благие намерения, которые определяют взаимоотношения между двумя государствами».
В понедельник Солано, направлявшийся в финский Лахти на ЧМ по лыжным видам спорта, был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в контрабанде наркотиков. У спортсмена при себе было всего 20 евро наличными, что вызвало подозрение у французских стражей порядка. Когда лыжник рассказал, что едет на соревнования по лыжным гонкам, над ним посмеялись, заметив, что «в Венесуэле даже снега нет». Солано три дня провел в ожидании решения городского суда, а после слушаний ему пришлось улететь обратно в Венесуэлу.
И все же Солано удалось попасть в Лахти и даже выступить в квалификации спринта. Неуклюжий венесуэлец, который, по собственному признанию, увидел впервые снег за 5 часов до гонки, стал настоящей звездой трансляции. Спортсмена наградили прозвищем «худший лыжник в мире», однако сам он относится к этому с юмором.
Из заявления МИД Венесуэлы: «Посол Франции сделал соответствующие заявления, разъяснив процедуры, и подтвердил свое уважение народу Венесуэлы, а также благие намерения, которые определяют взаимоотношения между двумя государствами».
В понедельник Солано, направлявшийся в финский Лахти на ЧМ по лыжным видам спорта, был задержан в аэропорту Парижа по подозрению в контрабанде наркотиков. У спортсмена при себе было всего 20 евро наличными, что вызвало подозрение у французских стражей порядка. Когда лыжник рассказал, что едет на соревнования по лыжным гонкам, над ним посмеялись, заметив, что «в Венесуэле даже снега нет». Солано три дня провел в ожидании решения городского суда, а после слушаний ему пришлось улететь обратно в Венесуэлу.
И все же Солано удалось попасть в Лахти и даже выступить в квалификации спринта. Неуклюжий венесуэлец, который, по собственному признанию, увидел впервые снег за 5 часов до гонки, стал настоящей звездой трансляции. Спортсмена наградили прозвищем «худший лыжник в мире», однако сам он относится к этому с юмором.
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