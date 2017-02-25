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  • 25.02, 05:12

Джордж Клуни получил почетную премию «Сезар»

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  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes
Джордж Клуни получил почетную премию «Сезар»

Джордж Клуни получил почетную премию «Сезар»

Джордж Клуни получил почетную премию «Сезар»
  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes

    • Во Франции состоялась церемония вручения национальной кинопремии «Сезар».

    Лучшим фильмом года названа картина «Она» Пола Верховена. Это история женщины, пережившей изнасилование и продолжающей жить обычной жизнью до тех пор, пока преступник не выходит на связь с ней. Исполнительница главной роли Изабель Юппер получила приз за лучшую женскую роль.

    В номинации «лучшая мужская роль» победил Гаспар Ульель за фильм «Это всего лишь конец света». Режиссер этой картины Ксавье Долан получил статуэтку за режиссуру.

    Британская лента «Я, Дэниэл Блейк» Кена Лоуча стала лучшим фильмом на иностранном языке.

    Обладателем «Почетного Сезара» стал «наиболее харизматичный актер своего поколения» — Джордж Клуни. Звезда Голливуда пришел на церемонию со своей женой Амаль и снова подтвердил, что они ждут пополнения в семействе, передает ТАСС.

    Премия «Сезар» ежегодно вручается Французской академией кинематографических искусств и техники с 1976 года. Ее победители выбираются по результатам тайного голосования членов академии.

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