На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов

В центральной части Кубы столкнулись пассажирский и товарный поезда.
По предварительным данным, в результате железнодорожной аварии погибли 6 человек, около 50 получили ранения.
Известно, что составы по невыясненным причинам шли навстречу друг другу по одному пути. Товарняк был гружен сахарным тростником.
Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.
Известно, что составы по невыясненным причинам шли навстречу друг другу по одному пути. Товарняк был гружен сахарным тростником.
Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.
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