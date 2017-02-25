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  • 25.02, 03:42

На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов

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На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов

На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов

На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов
  • Фото: escambray.cu

    • В центральной части Кубы столкнулись пассажирский и товарный поезда.

    По предварительным данным, в результате железнодорожной аварии погибли 6 человек, около 50 получили ранения.

    Известно, что составы по невыясненным причинам шли навстречу друг другу по одному пути. Товарняк был гружен сахарным тростником.

    Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.

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