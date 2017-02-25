На Кубе десятки человек пострадали при столкновении поездов

В центральной части Кубы столкнулись пассажирский и товарный поезда.

37 Куба

поезда

По предварительным данным, в результате железнодорожной аварии погибли 6 человек, около 50 получили ранения.



Известно, что составы по невыясненным причинам шли навстречу друг другу по одному пути. Товарняк был гружен сахарным тростником.



Пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Обстоятельства аварии выясняются.