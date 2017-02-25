Россия лидирует в медальном зачете Всемирных военных игр

Сборная России завоевала 11 медалей в первый день III Всемирных военных игр в Сочи.
В первый соревновательный день разыгрывались 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Россияне добыли 11 наград — шесть золотых, две серебряных и три бронзовых.
Сборная Вооруженных сил РФ лидирует в командном зачете соревнований, сообщает ТАСС.
Церемония открытия III зимних Всемирных военных игр состоялась накануне в Сочи. Спортсменов, зрителей и гостей соревнований на арене «Ледяной куб» приветствовал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Сборная Вооруженных сил РФ лидирует в командном зачете соревнований, сообщает ТАСС.
Церемония открытия III зимних Всемирных военных игр состоялась накануне в Сочи. Спортсменов, зрителей и гостей соревнований на арене «Ледяной куб» приветствовал премьер-министр Дмитрий Медведев.
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