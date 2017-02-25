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  • 25.02, 03:42

Россия лидирует в медальном зачете Всемирных военных игр

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Россия лидирует в медальном зачете Всемирных военных игр

Россия лидирует в медальном зачете Всемирных военных игр

Россия лидирует в медальном зачете Всемирных военных игр
  • Фото: cismsochi2017 /vk.com

    • Сборная России завоевала 11 медалей в первый день III Всемирных военных игр в Сочи.

    В первый соревновательный день разыгрывались 14 комплектов медалей в четырех видах спорта. Россияне добыли 11 наград — шесть золотых, две серебряных и три бронзовых.

    Сборная Вооруженных сил РФ лидирует в командном зачете соревнований, сообщает ТАСС.

    Церемония открытия III зимних Всемирных военных игр состоялась накануне в Сочи. Спортсменов, зрителей и гостей соревнований на арене «Ледяной куб» приветствовал премьер-министр Дмитрий Медведев.

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