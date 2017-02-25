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  • 25.02, 02:10
Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео. Эстония, митинги и протесты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео

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Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео

Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео

Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео

    Несколько сотен человек с факелами прошли по центру Таллина в пятницу.

    Факельное шествие устроило молодежное объединение «Синее пробуждение» парламентской Консервативной народной партии Эстонии. На мероприятие были приглашены «патриоты Эстонии».

    Факельное шествие, которое провели уже четвертый раз, началось на площади Свободы в центре Таллина. Прошествовав по улочкам исторического Старого города эстонской столицы, участники вернулись к подножию монумента победы в Освободительной войне 1918–1920 годов рядом с площадью Свободы, передает РИА Новости.

    Такие факельные шествия проводятся во многих государствах Европы в дни национальных праздников.

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