Факельное шествие прошло в Таллине в День независимости Эстонии: видео

Несколько сотен человек с факелами прошли по центру Таллина в пятницу.
Факельное шествие устроило молодежное объединение «Синее пробуждение» парламентской Консервативной народной партии Эстонии. На мероприятие были приглашены «патриоты Эстонии».
Факельное шествие, которое провели уже четвертый раз, началось на площади Свободы в центре Таллина. Прошествовав по улочкам исторического Старого города эстонской столицы, участники вернулись к подножию монумента победы в Освободительной войне 1918–1920 годов рядом с площадью Свободы, передает РИА Новости.
Такие факельные шествия проводятся во многих государствах Европы в дни национальных праздников.
Факельное шествие, которое провели уже четвертый раз, началось на площади Свободы в центре Таллина. Прошествовав по улочкам исторического Старого города эстонской столицы, участники вернулись к подножию монумента победы в Освободительной войне 1918–1920 годов рядом с площадью Свободы, передает РИА Новости.
Такие факельные шествия проводятся во многих государствах Европы в дни национальных праздников.
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