Белый дом не пустил на брифинг журналистов ведущих СМИ

Журналисты ряда ведущих американских СМИ в пятницу не были допущены на брифинг Белого дома.
Об этом сообщил телеканал CNN. Среди пострадавших оказались журналисты The New York Times, Politico, Los Angeles Times и ряд других СМИ.
В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась, сообщает РИА Новости.
Белый дом и президент США Дональд Трамп не раз обвиняли ведущие американские СМИ, в том числе CNN и The New York Times, в распространении «фейковых новостей».
JUST IN: White House blocks news organizations from press briefing https://t.co/QBjbBMvIFh https://t.co/NfsWApEri8— CNN (@CNN) 24 февраля 2017 г.
В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась, сообщает РИА Новости.
Белый дом и президент США Дональд Трамп не раз обвиняли ведущие американские СМИ, в том числе CNN и The New York Times, в распространении «фейковых новостей».
Комментарии