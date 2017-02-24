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  • 25.02, 00:40

Белый дом не пустил на брифинг журналистов ведущих СМИ

3 комментария
Белый дом не пустил на брифинг журналистов ведущих СМИ

Белый дом не пустил на брифинг журналистов ведущих СМИ

Белый дом не пустил на брифинг журналистов ведущих СМИ
  • Фото Reuters © 2017

    • Журналисты ряда ведущих американских СМИ в пятницу не были допущены на брифинг Белого дома.

    Об этом сообщил телеканал CNN. Среди пострадавших оказались журналисты The New York Times, Politico, Los Angeles Times и ряд других СМИ.


    В распорядке Белого дома на пятницу вместе регулярного брифинга был запланирован брифинг «без камер» официального представителя Шона Спайсера. Трансляция с него не велась, сообщает РИА Новости.

    Белый дом и президент США Дональд Трамп не раз обвиняли ведущие американские СМИ, в том числе CNN и The New York Times, в распространении «фейковых новостей».

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