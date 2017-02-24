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  • 24.02, 23:08

Россия заблокирует резолюцию СБ ООН с антисирийскими санкциями

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Россия заблокирует резолюцию СБ ООН с антисирийскими санкциями

Россия заблокирует резолюцию СБ ООН с антисирийскими санкциями

РФ наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривающую санкции в отношении Сирии за атаки с применением отравляющих веществ. Об этом по итогам закрытой встречи Совбеза заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков.

Владимир Сафронков, заместитель постпреда РФ при ООН: «Я очень четко объяснил свою позицию партнерам, сказав, что если он (проект резолюции) будет вынесен на рассмотрение, то мы наложим на него вето, и они знают об этом».

Он подчеркнул, что проект резолюции «предвосхищает результаты расследования», которое ведут эксперты ООН и Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), а также является односторонним и «основан на недостаточных доказательствах». Сафронков отметил, что на следственную комиссию оказывается «огромное давление» с целью «получить своего рода односторонний результат расследования», передает ТАСС.

Постпред США Никки Хейли назвала позицию РФ «возмутительной».

Никки Хейли, постпред США при ООН: «Сколько еще Россия будет нянчиться с сирийским режимом и искать для него оправдания? Люди погибли от удушья, это варварство».

Проект резолюции с санкциями в отношении Дамаска распространили в конце декабря Великобритания и Франция. Санкции предусматривают, в частности, запрет на поставку любых вертолетов правительству, армии и госструктурам страны. Основаниями для ввода данных мер называются выводы следственной комиссии ООН и ОЗХО, возложившей на Дамаск ответственность за три химические атаки в САР. Россия и Сирия выводы комиссии считают неубедительными.

В документе также прописаны адресные санкции в отношении ряда лиц и правительственных организаций, якобы причастных к химическим атакам. Им грозит замораживание активов и запрет на выезд из страны. В МИД РФ ранее заявляли, что подготовленный западными государствами текст категорически неприемлем, а его целью является оказание политического давления на Дамаск.

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