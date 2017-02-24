Перед речью Трампа в США зрителям раздали российские флаги

Неизвестные раздали
бело-сине-красные флажки с надписью TRUMP зрителям, пришедшим послушать выступление Дональда Трампа на ежегодной Конференции консервативных политических действий.
Происходящее очень напоминало провокацию. Флажки раздали зрителям преимущественно заднего ряда. Сразу же изображения с ними начали появляться в социальных сетях.
Флаги раздали непосредственно перед речью Трампа, однако их оперативно конфисковали организаторы мероприятия.
Ранее СМИ сообщили, что демократы разработали план по свержению Трампа. Автором документа является либеральный активист и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок. Для дискредитации Трампа предполагалось, помимо всего прочего, использовать социальные сети.
Flags just distributed at CPac. Russia anyone? pic.twitter.com/7SQ5N2U3ZO— Kylie Morris (@C4KylieM) 24 февраля 2017 г.
Someone handed out Trump Russian flags on the #CPAC2017 floor before Trump’s speech pic.twitter.com/uf1ADMt6ZL— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 24 февраля 2017 г.
A section of people in the back of #CPAC2017 waving Russian flags — a staffer just came and demanded they all be handed over. pic.twitter.com/mZVoVUqudn— Tim Alberta (@TimAlberta) 24 февраля 2017 г.
Флаги раздали непосредственно перед речью Трампа, однако их оперативно конфисковали организаторы мероприятия.
Organizers confiscating the flags and threatening anyone caught holding one 🇷🇺 https://t.co/swfMYsYCKu #CPAC2017 pic.twitter.com/PCYfBCi3d3— Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 24 февраля 2017 г.
Ранее СМИ сообщили, что демократы разработали план по свержению Трампа. Автором документа является либеральный активист и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок. Для дискредитации Трампа предполагалось, помимо всего прочего, использовать социальные сети.
Комментарии