Бой с тенью — 2: Реванш
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  • 24.02, 21:38

Перед речью Трампа в США зрителям раздали российские флаги

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Перед речью Трампа в США зрителям раздали российские флаги

Перед речью Трампа в США зрителям раздали российские флаги

Перед речью Трампа в США зрителям раздали российские флаги
  • Фото: @TimAlberta /twitter.com

    • Неизвестные раздали бело-сине-красные флажки с надписью TRUMP зрителям, пришедшим послушать выступление Дональда Трампа на ежегодной Конференции консервативных политических действий.

    Происходящее очень напоминало провокацию. Флажки раздали зрителям преимущественно заднего ряда. Сразу же изображения с ними начали появляться в социальных сетях.






    Флаги раздали непосредственно перед речью Трампа, однако их оперативно конфисковали организаторы мероприятия.


    Ранее СМИ сообщили, что демократы разработали план по свержению Трампа. Автором документа является либеральный активист и один из главных союзников Хиллари Клинтон Дэвид Брок. Для дискредитации Трампа предполагалось, помимо всего прочего, использовать социальные сети.

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