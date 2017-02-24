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  • 24.02, 21:38

Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото

4 комментария
Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото

Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото

Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото
  • Фото: КОЖУХОВО ОНЛАЙН /vk.com

    • С девятого этажа многоэтажной парковки на востоке Москвы сорвался автомобиль. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы произошедшего.

    Речь идет о парковке на улице Дмитриевского. Автомобиль Skoda Octavia упал с девятого этажа и повис этажом ниже. В момент удара о пол восьмого этажа сработали подушки безопасности, это спасло водителя от серьезных травм.

    К месту аварии для ликвидации последствий приехали сотрудники спасательных служб.

    Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото. автомобили, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: КОЖУХОВО ОНЛАЙН /vk.com

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