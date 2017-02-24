Иномарка с водителем упала с девятого этажа парковки в Москве: фото

Речь идет о парковке на улице Дмитриевского. Автомобиль Skoda Octavia упал с девятого этажа и повис этажом ниже. В момент удара о пол восьмого этажа сработали подушки безопасности, это спасло водителя от серьезных травм.К месту аварии для ликвидации последствий приехали сотрудники спасательных служб.