Айрапетян и Захарова взяли бронзовые медали по шорт-треку на Всемирных военных играх

Денис Айрапетян и Евгения Захарова принесли российской сборной две бронзовые медали в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх в Сочи.

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Евгения Захарова стала третьей в соревновании по шорт-треку на третьих зимних Всемирных военных играх на дистанции 500 метров.



Из сообщения пресс-центра: «Вторую бронзовую награду в шорт-треке в первый день III зимних Всемирных военных игр на дистанции 500 метров сборной России принес Денис Айрапетян».



У женщин золото досталось шестикратному призеру Олимпийских игр итальянке Ариане Фонтане. Второй пришла китаянка Янг Янг. Еще одна россиянка — трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова — упала во время полуфинала и вышла только в утешительный финал, который затем выиграла.



Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хоньжи Ксу, вторым стал также представитель сборной КНР — Шуа Янг. Еще один российский спортсмен, участвовавший в финале, — Даниил Эйбог — завершил дистанцию на пятом месте.



За забегом в ледовом дворце «Айсберг» наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.