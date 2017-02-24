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  • 24.02, 20:06

Айрапетян и Захарова взяли бронзовые медали по шорт-треку на Всемирных военных играх

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Айрапетян и Захарова взяли бронзовые медали по шорт-треку на Всемирных военных играх

Айрапетян и Захарова взяли бронзовые медали по <nobr>шорт-треку</nobr> на Всемирных военных играх

Денис Айрапетян и Евгения Захарова принесли российской сборной две бронзовые медали в шорт-треке на III зимних Всемирных военных играх в Сочи.

Евгения Захарова стала третьей в соревновании по шорт-треку на третьих зимних Всемирных военных играх на дистанции 500 метров.

Из сообщения пресс-центра: «Вторую бронзовую награду в шорт-треке в первый день III зимних Всемирных военных игр на дистанции 500 метров сборной России принес Денис Айрапетян».

У женщин золото досталось шестикратному призеру Олимпийских игр итальянке Ариане Фонтане. Второй пришла китаянка Янг Янг. Еще одна россиянка — трехкратная чемпионка Европы Софья Просвирнова — упала во время полуфинала и вышла только в утешительный финал, который затем выиграла.

Победу в финальном забеге среди мужчин одержал китаец Хоньжи Ксу, вторым стал также представитель сборной КНР — Шуа Янг. Еще один российский спортсмен, участвовавший в финале, — Даниил Эйбог — завершил дистанцию на пятом месте.

За забегом в ледовом дворце «Айсберг» наблюдал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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