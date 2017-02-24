Пожар в детской больнице в Твери мог произойти из-за непотушенной сигареты

В Твери минувшей ночью развернулась масштабная спасательная операция. Около 100 детей экстренно эвакуировали из детской областной клинической больницы, в которой в полночь вспыхнул пожар. Возгорание одного из корпусов было настолько сильным, что у него обрушилась кровля. Начато расследование. Пока уголовное дело возбуждено по статье «Халатность».
Сигнал в пожарную службу поступил через две минуты после полуночи, когда в больнице сработала сигнализация, а небо над старинным зданием клиники стал заволакивать густой дум. Позже выяснилось: о начавшемся пожаре можно было сообщить гораздо раньше.
Корпус детской клинической больницы был построен в конце XIX века. За каменным фасадом — деревянные перекрытия. Начавшись с крыши, огонь стремительно разгорался. И уже через несколько минут пламенем были объяты все три этажа. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно зияющую в крыше дыру. Обрушилась кровля.
Пожарные стягивали расчеты со всех ближайших городов. Воду приходилось брать прямо из Волги, протянув рукава в реку.
В отделении детской клинической больницы находились более 100 пациентов. Вместе с персоналом — 202 человека. Эвакуацию начали еще до приезда пожарных. Маленьких пациентов медсестры и врачи выносили на руках. К счастью, никто не пострадал.
Часть детей отпустили домой. Остальных разместили в соседнем отделении больницы. Подростки рассказали, что запах дыма они почувствовали гораздо раньше сигнализации. И видели, как с чердака незадолго до этого спускались неизвестные ребята.
Пожарные пытались справиться с огнем более 10 часов. Только утром в МЧС заявили, что здание потушено полностью. Выгорело больше 1000 квадратных метров. Больничные палаты, пищеблок, склад лекарств и несколько кабинетов Тверского медуниверситета с дорогостоящим оборудованием. Но местные власти обещают восстановить историческое здание.
Корпус детской клинической больницы был построен в конце XIX века. За каменным фасадом — деревянные перекрытия. Начавшись с крыши, огонь стремительно разгорался. И уже через несколько минут пламенем были объяты все три этажа. На кадрах, снятых с квадрокоптера, видно зияющую в крыше дыру. Обрушилась кровля.
Пожарные стягивали расчеты со всех ближайших городов. Воду приходилось брать прямо из Волги, протянув рукава в реку.
В отделении детской клинической больницы находились более 100 пациентов. Вместе с персоналом — 202 человека. Эвакуацию начали еще до приезда пожарных. Маленьких пациентов медсестры и врачи выносили на руках. К счастью, никто не пострадал.
Часть детей отпустили домой. Остальных разместили в соседнем отделении больницы. Подростки рассказали, что запах дыма они почувствовали гораздо раньше сигнализации. И видели, как с чердака незадолго до этого спускались неизвестные ребята.
Пожарные пытались справиться с огнем более 10 часов. Только утром в МЧС заявили, что здание потушено полностью. Выгорело больше 1000 квадратных метров. Больничные палаты, пищеблок, склад лекарств и несколько кабинетов Тверского медуниверситета с дорогостоящим оборудованием. Но местные власти обещают восстановить историческое здание.
Комментарии