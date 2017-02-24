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  • 24.02, 18:36

Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали

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Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали

Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали

Легендарная гимнастка Ольга Корбут выставила на аукцион свои олимпийские медали
  • Фото: sports.ha.com

    • Аукцион Platinum Night состоится в Далласе 24 и 25 февраля. Как ожидается, спортивные награды всемирно известной советской гимнастки станут одними из главных лотов.

    Ольга Корбут, четырехкратная олимпийская чемпионка, лично выставила на аукцион свою обширную коллекцию наград и медалей, пишет «Советская Белоруссия».

    Среди лотов оказались пять олимпийских медалей с Игр в Мюнхене 1972 года и Монреаля в 1976-м. Также с молотка уйдет ее гимнастический купальник, в котором она выступала в Лондоне в 1973-м, и значок мастера спорта, который ей вручило Минспорта БССР в 1970 году.

    Кроме того, Корбут выставила на продажу свой первый паспорт гражданки США, который она получила в 2000-м году. В настоящее время документ недействителен. Всего коллекция гимнастки насчитывает 32 лота, в том числе орденские книжки, почетные награды от международных спортивных организаций и советские значки.

    Также на аукционе продадут награды американского каскадера Ивела Книвела. Организаторы Platinum Night рассчитывают в общей сложности выручить за лоты Корбут и Книвела более 10 миллионов долларов.

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