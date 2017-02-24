Российские биатлонистки завоевали серебро и бронзу на Всемирных военных играх в Сочи

Сегодня в Сочи стартовали третьи Всемирные военные игры, и в копилке России уже оказались четыре медали.
Российская биатлонистка Татьяна Акимова стала обладательницей серебряной награды по итогам спринтерской гонки. Она не допустила ни одной ошибки на огневых рубежах, но ходом уступила словенке Тее Грегорин 43,8 секунды. Лидер гонки преодолела дистанцию в 7,5 км за 22 минуты и 19,5 секунды. А бронза досталась еще одной россиянке — Ульяне Кайшевой, отставание которой от Грегорин составило 1 минуту и 15,3 секунды. Она промахнулась один раз.
принес лыжник Алексей Червотник, а вторую завоевал биатлонист Максим Цветков, который финишировал первым в спринте среди мужчин. Таким образом, в копилке РФ уже есть медали всех достоинств.
Официальная церемония открытия Всемирных военных игр состоится в Сочи сегодня вечером в 20:17. Россия принимает так называемую военную Олимпиаду впервые. Соревнования завершатся в понедельник, 27 февраля.
принес лыжник Алексей Червотник, а вторую завоевал биатлонист Максим Цветков, который финишировал первым в спринте среди мужчин. Таким образом, в копилке РФ уже есть медали всех достоинств.
Официальная церемония открытия Всемирных военных игр состоится в Сочи сегодня вечером в 20:17. Россия принимает так называемую военную Олимпиаду впервые. Соревнования завершатся в понедельник, 27 февраля.
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