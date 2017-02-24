СМИ: норвежским лыжникам на ЧМ запретили критиковать других спортсменов

Федерация лыжного спорта Норвегии запретила своим спортсменам критически высказываться в адрес иностранных спортсменов во время чемпионата мира, который проходит в финском городе Лахти.
Федерация составила список правил для лыжников по общению с журналистами, об этом пишет норвежская газета Expressen. Спортсменам посоветовали «думать головой» перед тем, как говорить, а также воздерживаться от критических заявлений в отношении иностранных лыжников. Издание отмечает, что этот шаг направлен на поддержание принципов взаимного уважения.
По-видимому, это постановление Федерации лыжного спорта Норвегии связано с инцидентом, который произошел накануне. Норвежец Петтер Нортуг, говоря о россиянке Наталье Матвеевой, которая в 2009 была дисквалифицирована из-за допинга на два года, заявил, что спортсменам, уличенным в употреблении запрещенных веществ, не место на чемпионате мира.
По-видимому, это постановление Федерации лыжного спорта Норвегии связано с инцидентом, который произошел накануне. Норвежец Петтер Нортуг, говоря о россиянке Наталье Матвеевой, которая в 2009 была дисквалифицирована из-за допинга на два года, заявил, что спортсменам, уличенным в употреблении запрещенных веществ, не место на чемпионате мира.
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