«Защищал Россию как надо»: в Москве простились с Виталием Чуркиным

Сегодня в столице простились с Виталием Чуркиным. Его с почестями похоронили на Троекуровском кладбище. На гражданскую панихиду пришли сотни людей.
В большом зале траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента утром семье Виталия Чуркина передали орден Мужества, посмертную награду. Там же говорили, что дипломатический корпус должен сделать все, чтобы увековечить память российского дипломата. В МИД уже поступили такие предложения даже из-за рубежа.
Геннадий Гатилов, замглавы российского МИД сказал, что в последний период должность постпреда в ООН стала одной из самых сложных — события и изменения в геополитике постоянно держали в напряжении.
Геннадий Гатилов, замминистра иностранных дел РФ: «Ему было непросто с коллегами по Совету Безопасности, по ООН, это не всегда, надо признать, носило такой ровный характер. Но Виталий Иванович очень умело выходил из всех ситуаций».
На церемонию прощания в ЦКБ пришли коллеги по МИД, сотрудники администрации президента, приехали послы иностранных государств, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Были на панихиде и те, кто с Виталием Чуркиным встречался по службе нечасто, всего лишь раз или два.
София Амин, почетный консул РФ в Израиле: «Человек, который очень много сделал для своей страны и очень много для Ближнего Востока. Он был человек слова, мудрый и умный, одновременно оратор большой, который знал, что происходит на Ближнем Востоке, и защищал свою Россию как надо».
Евгений Филатов, сотрудник Департамента международного взаимодействия МЧС: «Он был дипломатом, каких надо еще поискать».
Проститься с Виталием Чуркиным пришли не только те, с кем он сталкивался по дипломатической работе. Кто-то его знал только по экрану телевизора, для многих студентов МГИМО он был, например, одной из образцовых фигур в своей профессии, кто-то ему просто помогал с изданием книги.
Василий Подберезняк, издатель: «Он был человеком очень добрым, душевным, настоящим живым человеком».
Под звуки гимна и оружейных залпов Виталия Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Дипломат скончался 20 февраля в Нью-Йорке.
Геннадий Гатилов, замглавы российского МИД сказал, что в последний период должность постпреда в ООН стала одной из самых сложных — события и изменения в геополитике постоянно держали в напряжении.
Геннадий Гатилов, замминистра иностранных дел РФ: «Ему было непросто с коллегами по Совету Безопасности, по ООН, это не всегда, надо признать, носило такой ровный характер. Но Виталий Иванович очень умело выходил из всех ситуаций».
На церемонию прощания в ЦКБ пришли коллеги по МИД, сотрудники администрации президента, приехали послы иностранных государств, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации. Были на панихиде и те, кто с Виталием Чуркиным встречался по службе нечасто, всего лишь раз или два.
София Амин, почетный консул РФ в Израиле: «Человек, который очень много сделал для своей страны и очень много для Ближнего Востока. Он был человек слова, мудрый и умный, одновременно оратор большой, который знал, что происходит на Ближнем Востоке, и защищал свою Россию как надо».
Евгений Филатов, сотрудник Департамента международного взаимодействия МЧС: «Он был дипломатом, каких надо еще поискать».
Проститься с Виталием Чуркиным пришли не только те, с кем он сталкивался по дипломатической работе. Кто-то его знал только по экрану телевизора, для многих студентов МГИМО он был, например, одной из образцовых фигур в своей профессии, кто-то ему просто помогал с изданием книги.
Василий Подберезняк, издатель: «Он был человеком очень добрым, душевным, настоящим живым человеком».
Под звуки гимна и оружейных залпов Виталия Чуркина похоронили в Москве на Троекуровском кладбище. Дипломат скончался 20 февраля в Нью-Йорке.
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