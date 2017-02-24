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  • 24.02, 15:34

Биатлонист Цветков выиграл спринт на Всемирных военных играх в Сочи

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Биатлонист Цветков выиграл спринт на Всемирных военных играх в Сочи

Биатлонист Цветков выиграл спринт на Всемирных военных играх в Сочи

Российский биатлонист Максим Цветков выиграл спринтерскую гонку на зимних Всемирных военных играх, которые проходят в Сочи.

Спортсмен преодолел дистанцию за 27 минут 9 секунд, допустив один промах на двух огневых рубежах. Второе место занял болгарин Владимир Илиев (отставание 13,9 секунды; 3 промаха), третьим стал его соотечественник Красимир Анев (+14,9; 1).

Ранее стало известно, что сборная России взяла первую золотую медаль на проходящих в Сочи зимних Всемирных военных играх. Награду в копилку нашей команды принес лыжник Алексей Червоткин.

Напомним, что сегодня в Сочи состоится торжественная церемония открытия на арене «Ледяной куб». Огонь III зимних Всемирных военных игр зажжет двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Соревнования в Сочи завершатся 27 февраля.

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