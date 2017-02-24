В Ижевске просившую милостыню пенсионерку убило рухнувшей под тяжестью снега вывеской

Следователи начали проверку по факту гибели ижевской пенсионерки в результате падения на нее вывески пекарни.
Как сообщили «Интерфаксу» в СУ СК по Удмуртии, инцидент произошел накануне около одной из пекарен на улице Гагарина.
Из сообщения СУ СК по Удмуртии: «Женщина 1930 года рождения просила милостыню около пекарни. Под тяжестью снега на нее упала вывеска».
Пенсионерка скончалась по пути в больницу. Следователи проводят проверку, в ходе которой, в частности, будет установлено, насколько безопасно была размещена вывеска пекарни.
Из сообщения СУ СК по Удмуртии: «Женщина 1930 года рождения просила милостыню около пекарни. Под тяжестью снега на нее упала вывеска».
Пенсионерка скончалась по пути в больницу. Следователи проводят проверку, в ходе которой, в частности, будет установлено, насколько безопасно была размещена вывеска пекарни.
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