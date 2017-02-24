Поклонники Обамы предложили выдвинуть его в президенты Франции

Во Франции почитатели
44-президента США Барака Обамы устроили невероятную акцию. Они хотят добиться его выдвижения кандидатом на высший государственный пост, и то, что цель фактически недостижима, их не смущает.
Активисты развесили в Париже плакаты с изображением Барака Обамы и подписью Obama17. На баннерах также содержится призыв посетить одноименный сайт.
На этом ресурсе находится петиция, которая, по мнению ее авторов, должна убедить Барака Обаму участвовать в выборах президента Франции в качестве кандидата. Притом их не смущает, что у бывшего американского лидера нет французского гражданства.
Текст петиции размещается под лозунгом «Да, мы можем», который Обама использовал во время выборов в США. Активисты рассчитывают набрать миллион подписей.
Из текста петиции на сайте Obama17: «Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата (Марин Ле Пен — ред.), мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца».
Представитель группы активистов, продвигающих кандидатуру Обамы на пост французского президента, заявил, что эта идея появилась за два месяца до окончания его срока в США на высшем государственном посту. Активисты отдают себе отчет, что у них на пути стоит серьезное препятствие, поскольку Обама не может избираться, не имея французского гражданства. Но тем не менее они хотят «дать людям надежду», передает ABC News.
На этом ресурсе находится петиция, которая, по мнению ее авторов, должна убедить Барака Обаму участвовать в выборах президента Франции в качестве кандидата. Притом их не смущает, что у бывшего американского лидера нет французского гражданства.
Текст петиции размещается под лозунгом «Да, мы можем», который Обама использовал во время выборов в США. Активисты рассчитывают набрать миллион подписей.
Из текста петиции на сайте Obama17: «Во времена, когда Франция собирает массово голосовать за ультраправого кандидата (Марин Ле Пен — ред.), мы все еще можем преподать этой планете урок демократии, избрав президентом иностранца».
Представитель группы активистов, продвигающих кандидатуру Обамы на пост французского президента, заявил, что эта идея появилась за два месяца до окончания его срока в США на высшем государственном посту. Активисты отдают себе отчет, что у них на пути стоит серьезное препятствие, поскольку Обама не может избираться, не имея французского гражданства. Но тем не менее они хотят «дать людям надежду», передает ABC News.
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