Песков сообщил дату визита Эрдогана в Москву

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию в марте для встречи с Владимиром Путиным. Об этом сообщил
пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Песков подтвердил информацию турецких СМИ о том, что визит Эрдогана в Москву состоится 9–10 марта.
Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин проведут в Москве заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Последний раз подобное мероприятие проводилось в декабре 2014 года.
встретились после долгого перерыва, связанного с охлаждением двусторонних отношений из-за инцидента с российским Су-24. Эта встреча воспринималась как возможность возобновления диалога и экономических связей. В частности, были достигнуты договоренности о возобновлении работы над проектом по строительству газопровода «Турецкий поток».
Ранее СМИ сообщали, что Эрдоган и Путин проведут в Москве заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня. Последний раз подобное мероприятие проводилось в декабре 2014 года.
встретились после долгого перерыва, связанного с охлаждением двусторонних отношений из-за инцидента с российским Су-24. Эта встреча воспринималась как возможность возобновления диалога и экономических связей. В частности, были достигнуты договоренности о возобновлении работы над проектом по строительству газопровода «Турецкий поток».
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