Альпинистка из Москвы сорвалась со скалы в Крыму

Альпинистка из Москвы при восхождении на скалу
Мшатка-Къая в горах Крыма сорвалась с 20-метровой высоты и осталась жива.
Спасатели эвакуировали пострадавшую и передали врачам для госпитализации, сообщает ГУ МЧС по республике.
ЧП произошло накануне в районе Ялты. При подъеме с напарником на скалу альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты и в результате падения получила травму головы.
Из сообщения МЧС: «Посредством альпинистского снаряжения и вакуумного матраца девушка была эвакуирована со скального массива и транспортирована спасателями по сыпучему рельефу Форосского массива к трассе Ялта — Севастополь».
Спасатели отмечают, что «при выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефных условий, выработать специальную технику при преодолении опасного горного рельефа, также необходимо учитывать техническую сложность маршрута, его характер и протяженность».
ЧП произошло накануне в районе Ялты. При подъеме с напарником на скалу альпинистка сорвалась с 20-метровой высоты и в результате падения получила травму головы.
Из сообщения МЧС: «Посредством альпинистского снаряжения и вакуумного матраца девушка была эвакуирована со скального массива и транспортирована спасателями по сыпучему рельефу Форосского массива к трассе Ялта — Севастополь».
Спасатели отмечают, что «при выходе на любой скальный маршрут необходимо адекватно оценивать сложности рельефных условий, выработать специальную технику при преодолении опасного горного рельефа, также необходимо учитывать техническую сложность маршрута, его характер и протяженность».
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