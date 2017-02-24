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  • 24.02, 15:34
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. дипломатия, Москва, похороны, Чуркин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

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  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве

Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • Похоронная церемония на Троекуровском кладбище прошла под звуки гимна и оружейного салюта.

    Виталий Чуркин, который скоропостижно скончался 20 февраля в Нью-Йорке, сегодня был похоронен в Москве. Ранее утром состоялась гражданская панихида. Она прошла в большом траурном зале ЦКБ управделами президента.

    На похоронах присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Виталия Чуркина. Ему были отданы воинские почести. Траурный кортеж встретил почетный караул, а церемония прошла под звуки гимна, который играл военный оркестр. В завершение почетный караул произвел троекратный залп в воздух. Могила Чуркина находится на 8-м участке Троекуровского кладбища, отмечает РИА Новости.

    На гражданской панихиде министр иностранных дел Сергей Лавров передал вдове дипломата орден Мужества, которым тот был посмертно награжден по указу президента. Глава МИД также выступил с речью, он отметил, что Чуркин был профессионалом и народным дипломатом. Лавров добавил, что от общественности поступают предложения увековечить память скончавшегося постпреда РФ при ООН.

    На церемонии прощания также присутствовали первый замминистра иностранных дел Владимир Титов, заместители главы МИД Михаил Богданов, Геннадий Гатилов, Григорий Карасин, Алексей Мешков и Игорь Моргулов, а также официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, помощник президента Юрий Ушаков, глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв и представители иностранных дипломатических миссий.

    Виталий Чуркин умер в минувший понедельник в Пресвитерианской больнице, куда был экстренно доставлен из своего рабочего кабинета. Предположительно, у дипломата случился сердечный приступ. Однако точная причина станет известна только через несколько недель. На должность постоянного представителя РФ при Совбезе ООН временно назначен заместитель Чуркина Пётр Ильичёв.

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