Сборная России завоевала первое золото Всемирных военных игр в Сочи

Сборная России взяла первую золотую медаль на проходящих в Сочи зимних Всемирных военных играх.
Как сообщается на официальной странице соревнований в соцсети «ВКонтакте», награду в копилку нашей команды принес Алексей Червоткин, который первенствовал в лыжных гонках на дистанции 15 километров.
Второе место занял представитель Франции Дамьен Тарантола, третье — у его соотечественника Поля Голабре.
Кроме того, на Играх состоялась индивидуальная лыжная гонка свободным стилем у женщин. Победила немка Тереза Айххорн, второй стала француженка Каролин Тома-Хью, третьей — итальянка Франческа Баудин.
III зимних Всемирных военных игр зажжет двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
Второе место занял представитель Франции Дамьен Тарантола, третье — у его соотечественника Поля Голабре.
Кроме того, на Играх состоялась индивидуальная лыжная гонка свободным стилем у женщин. Победила немка Тереза Айххорн, второй стала француженка Каролин Тома-Хью, третьей — итальянка Франческа Баудин.
III зимних Всемирных военных игр зажжет двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.
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