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  • 24.02, 14:02

Сборная России завоевала первое золото Всемирных военных игр в Сочи

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Сборная России завоевала первое золото Всемирных военных игр в Сочи

Сборная России завоевала первое золото Всемирных военных игр в Сочи

Сборная России завоевала первое золото Всемирных военных игр в Сочи
  • Фото: III зимние Всемирные военные игры /vk.com

    • Сборная России взяла первую золотую медаль на проходящих в Сочи зимних Всемирных военных играх.

    Как сообщается на официальной странице соревнований в соцсети «ВКонтакте», награду в копилку нашей команды принес Алексей Червоткин, который первенствовал в лыжных гонках на дистанции 15 километров.

    Второе место занял представитель Франции Дамьен Тарантола, третье — у его соотечественника Поля Голабре.



    Кроме того, на Играх состоялась индивидуальная лыжная гонка свободным стилем у женщин. Победила немка Тереза Айххорн, второй стала француженка Каролин Тома-Хью, третьей — итальянка Франческа Баудин.

    Напомним, что сегодня в Сочи состоится торжественная церемония открытия на арене «Ледяной куб». Огонь III зимних Всемирных военных игр зажжет двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

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