Россия будет настаивать на продлении договора СНВ-3

Россия считает договор
СНВ-3 основополагающим документом для мировой безопасности и будет выступать против одностороннего отказа от него США. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.
Виктор Озеров: «Конечно, Россия категорически против того, чтобы этот договор прекращал свое действие, мы будем настаивать на его продлении».
Он назвал договор СНВ-3 «основополагающим для мировой безопасности». По словам сенатора, документ разрабатывался при учете взаимных интересов сторон, передает РИА Новости.
Отказ США продлевать СНВ-3 может послужить плохим примером для стран, стремящихся к владению ядерным оружием, считает Озеров.
Виктор Озеров: «Если США собираются игнорировать СНВ-3, это откроет шлюзы для КНДР и ряда других государств».
По словам сенатора, тема СНВ должна стать предметом обсуждения на встрече Трампа с Владимиром Путиным.
Ранее Дональд Трамп назвал «односторонним» договор СНВ-3, а его заключение в 2011 году — плохой сделкой. Американский лидер также выступил за расширение ядерного арсенала Соединенных Штатов.
Он назвал договор СНВ-3 «основополагающим для мировой безопасности». По словам сенатора, документ разрабатывался при учете взаимных интересов сторон, передает РИА Новости.
Отказ США продлевать СНВ-3 может послужить плохим примером для стран, стремящихся к владению ядерным оружием, считает Озеров.
Виктор Озеров: «Если США собираются игнорировать СНВ-3, это откроет шлюзы для КНДР и ряда других государств».
По словам сенатора, тема СНВ должна стать предметом обсуждения на встрече Трампа с Владимиром Путиным.
Ранее Дональд Трамп назвал «односторонним» договор СНВ-3, а его заключение в 2011 году — плохой сделкой. Американский лидер также выступил за расширение ядерного арсенала Соединенных Штатов.
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