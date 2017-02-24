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  • 24.02, 14:02

Россия будет настаивать на продлении договора СНВ-3

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Россия будет настаивать на продлении договора СНВ-3

Россия будет настаивать на продлении договора <nobr>СНВ-3</nobr>

Россия считает договор СНВ-3 основополагающим документом для мировой безопасности и будет выступать против одностороннего отказа от него США. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Виктор Озеров: «Конечно, Россия категорически против того, чтобы этот договор прекращал свое действие, мы будем настаивать на его продлении».

Он назвал договор СНВ-3 «основополагающим для мировой безопасности». По словам сенатора, документ разрабатывался при учете взаимных интересов сторон, передает РИА Новости.

Отказ США продлевать СНВ-3 может послужить плохим примером для стран, стремящихся к владению ядерным оружием, считает Озеров.

Виктор Озеров: «Если США собираются игнорировать СНВ-3, это откроет шлюзы для КНДР и ряда других государств».

По словам сенатора, тема СНВ должна стать предметом обсуждения на встрече Трампа с Владимиром Путиным.

Ранее Дональд Трамп назвал «односторонним» договор СНВ-3, а его заключение в 2011 году — плохой сделкой. Американский лидер также выступил за расширение ядерного арсенала Соединенных Штатов.

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