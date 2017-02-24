Грабители с пистолетом обчистили интим-магазин на юго-востоке Москвы

Полиция ищет грабителей, которые совершили вооруженный налет на
интим-магазин на юго-востоке Москвы и похитили деньги и товары.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД, инцидент произошел на Мячковском бульваре.
Из сообщения МВД: «Двое неизвестных с пистолетом ограбили около полуночи интим-магазин на Мячковском бульваре. Преступники забрали из кассы деньги и продаваемую продукцию».
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, принимаются меры для установления и задержания злоумышленников.
Из сообщения МВД: «Двое неизвестных с пистолетом ограбили около полуночи интим-магазин на Мячковском бульваре. Преступники забрали из кассы деньги и продаваемую продукцию».
По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело, принимаются меры для установления и задержания злоумышленников.
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