Индонезийский Boeing вернулся в аэропорт из-за неплотно закрытой двери

Пассажирскому самолету авиакомпании Sriwijaya Air пришлось вернуться в аэропорт вылета. Boeing 737 летел из Китая в Индонезию.
Лайнер вернулся в китайскую воздушную гавань после того, как выяснилось, что одна из дверей в салоне была неплотно закрыта. На борту в тот момент находились 180 человек, из них 12 — члены экипажа, передает «Интерфакс».
Системы самолета выявили проблему с неплотно закрытой дверью в пассажирском отделении только спустя полтора часа после взлета.
Инцидент произошел накануне. Boeing 737 вылетел из китайского города Гуанчжой в индонезийский Денпасар, который находится на острове Бали.
Системы самолета выявили проблему с неплотно закрытой дверью в пассажирском отделении только спустя полтора часа после взлета.
Инцидент произошел накануне. Boeing 737 вылетел из китайского города Гуанчжой в индонезийский Денпасар, который находится на острове Бали.
Комментарии