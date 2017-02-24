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  • 24.02, 14:02

Индонезийский Boeing вернулся в аэропорт из-за неплотно закрытой двери

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Индонезийский Boeing вернулся в аэропорт <nobr>из-за</nobr> неплотно закрытой двери

Индонезийский Boeing вернулся в аэропорт из-за неплотно закрытой двери

Индонезийский Boeing вернулся в аэропорт <nobr>из-за</nobr> неплотно закрытой двери
  • Фото: planespotters.net

    • Пассажирскому самолету авиакомпании Sriwijaya Air пришлось вернуться в аэропорт вылета. Boeing 737 летел из Китая в Индонезию.

    Лайнер вернулся в китайскую воздушную гавань после того, как выяснилось, что одна из дверей в салоне была неплотно закрыта. На борту в тот момент находились 180 человек, из них 12 — члены экипажа, передает «Интерфакс».

    Системы самолета выявили проблему с неплотно закрытой дверью в пассажирском отделении только спустя полтора часа после взлета.

    Инцидент произошел накануне. Boeing 737 вылетел из китайского города Гуанчжой в индонезийский Денпасар, который находится на острове Бали.

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