Правительственные силы Ирака освободили аэропорт Мосула от боевиков

Правительственные силы в ходе масштабной операции сумели установить контроль над воздушной гаванью в Мосуле, которую более двух лет занимали террористы.
Генерал Аббаса аль-Джубури, командующий силами быстрого реагирования Минобороны Ирака, заявил, что сегодня боевики ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) были выбиты из аэропорта Мосула. По его словам, правительственные силы установили полный контроль над воздушной гаванью, передает ТАСС.
Аббаса аль-Джубури: «Я могу подтвердить, что аэропорт полностью освобожден».
Масштабный штурм аэропорта и военного лагеря террористов на южных подступах к Мосулу стартовал накануне. Правительственные силы, которым в прошлом месяце после продолжительных боев удалось освободить от ИГИЛ восточную часть города, теперь пытаются вытеснить боевиков из западного Мосула. Эта операция проходит при поддержке международной коалиции.
Аббаса аль-Джубури: «Я могу подтвердить, что аэропорт полностью освобожден».
Масштабный штурм аэропорта и военного лагеря террористов на южных подступах к Мосулу стартовал накануне. Правительственные силы, которым в прошлом месяце после продолжительных боев удалось освободить от ИГИЛ восточную часть города, теперь пытаются вытеснить боевиков из западного Мосула. Эта операция проходит при поддержке международной коалиции.
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