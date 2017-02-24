Морские дьяволы
Морские дьяволы 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 24.02, 14:02

Правительственные силы Ирака освободили аэропорт Мосула от боевиков

комментировать

Правительственные силы Ирака освободили аэропорт Мосула от боевиков

Правительственные силы Ирака освободили аэропорт Мосула от боевиков

Правительственные силы в ходе масштабной операции сумели установить контроль над воздушной гаванью в Мосуле, которую более двух лет занимали террористы.

Генерал Аббаса аль-Джубури, командующий силами быстрого реагирования Минобороны Ирака, заявил, что сегодня боевики ИГИЛ (запрещенной в РФ террористической организации — ред.) были выбиты из аэропорта Мосула. По его словам, правительственные силы установили полный контроль над воздушной гаванью, передает ТАСС.

Аббаса аль-Джубури: «Я могу подтвердить, что аэропорт полностью освобожден».

Масштабный штурм аэропорта и военного лагеря террористов на южных подступах к Мосулу стартовал накануне. Правительственные силы, которым в прошлом месяце после продолжительных боев удалось освободить от ИГИЛ восточную часть города, теперь пытаются вытеснить боевиков из западного Мосула. Эта операция проходит при поддержке международной коалиции.

Новости по теме

Борьба с «Исламским государством»

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru