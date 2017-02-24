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  • 24.02, 12:32

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

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Женщина и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Женщина и двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
  • Фото: ircity.ru

    • Женщина и двое маленьких детей стали жертвами пожара в жилом доме в иркутской деревне Степановка.

    По информации ГУ МЧС по Иркутской области, пожар в частном деревянном доме вспыхнул глубокой ночью, когда его жильцы крепко спали. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что дом полностью охвачен огнем, горела и пристроенная к дому баня.

    По словам хозяина дома, он проснулся от запаха дыма и разбудил супругу, а сам выбежал на улицу звать на помощь. Когда мужчина вернулся обратно, в доме он никого не обнаружил и подумал, что его семья находится у соседей.

    Из сообщения ГУ МЧС по Иркутской области: «Он начал искать их, но поиск результатов не дал. Тогда хозяин дома еще раз попытался попасть в дом, однако густой дым и сильный огонь не позволили ему проникнуть внутрь. Выяснилось, что по какой-то причине жена и двое детей 2011 и 2012 годов рождения не успели покинуть горящий дом, когда произошло обрушение конструкции. В ходе разбора завалов их тела обнаружили пожарные».

    На месте трагедии работают специалисты, которые выясняют причину ЧП. Эксперты не исключают, что возгорание могло произойти из-за короткого замыкания.

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