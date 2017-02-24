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  • 24.02, 12:32

Космический грузовик «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС в автоматическом режиме

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Космический грузовик «Прогресс <nobr>МС-05</nobr>» пристыковался к МКС в автоматическом режиме

Космический грузовик «Прогресс МС-05» пристыковался к МКС в автоматическом режиме

Космический грузовик «Прогресс <nobr>МС-05</nobr>» пристыковался к МКС в автоматическом режиме
  • Фото: @roscosmos /twitter.com

    • В Центре управления полетами сообщили, что российский грузовой корабль «Прогресс МС-05», который стартовал с Байконура два дня назад, успешно пристыковался к отсеку «Пирс» Международной космической станции.

    В ЦУП уточнили, что стыковка прошла в автоматическом режиме. Процесс сближения грузового корабля с МКС контролировали российские космонавты Сергей Рыжиков и Олег Новицкий. При необходимости они могли взять управление на себя, передает ТАСС.

    Центр управления полетами: «Стыковка космического корабля прошло штатно».

    Космонавты приступят к разгрузке «Прогресса МС-05» после того, как проверят герметичность стыковки и выровняют давление между кораблем и МКС.

    Российский космический грузовик доставил на станцию две с половиной тонны грузов, в том числе топливо для дозаправки МКС, воду и воздух. Также в нем находится оборудование и комплектующие для научных экспериментов, контейнеры с продуктами, медикаменты, одежда и средства личной гигиены для экипажа.

    В частности, «Прогрессом МС-05» на МКС был доставлен скафандр нового поколения «Орлан-МКС», предназначенный для работы в открытом космосе. Также в грузовике находится камера для съемки 360-градусного видео и дополнительные кулинарные заказы, которые поступили от космонавтов: 50 порций овсяной каши, напиток на основе северных ягод, 16 пачек сырокопченых колбасок, 7 кг краснодарских яблок, яблочно-клюквенная приправа, 4,5 кг апельсинов и 3,5 кг грейпфрутов.

    На станции сейчас находятся трое россиян: Сергей Рыжиков, Олег Новицкий и Андрей Борисенко. Вместе с ними на МКС — астронавты из США Роберт Шейн Кимброу и Пегги Уитсон, а также европейский космонавт Тома Песке.

    Напомним, «Прогресс МС-05» стартовал к МКС 22 февраля с Байконура. Для этого запуска последний раз в истории использовалась ракета-носитель «Союз-У». Ракеты этого типа применялись для освоения космоса с 1973 года.

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