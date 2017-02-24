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  • 24.02, 12:32

В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов

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В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов

В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов

В Киеве решили судьбу арки Дружбы народов
  • Фото: orchideya13 /instagram.com

    • Украинские власти окончательно определились с судьбой арки Дружбы народов в Киеве. Об этом пишет украинское издание «Вести» со ссылкой на главу Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича.

    Отмечается, что арку решили не сносить, поскольку демонтаж мог обойтись как минимум в 200 тысяч гривен (7400 долларов). В то же время Вятрович отметил, что в рамках декоммунизации будет снесена скульптура с двумя мужчинами, находящаяся рядом с аркой Дружбы народов.

    Арка Дружбы народов находится в Крещатом парке в центре Киева. Ее возведение было приурочено к 60-летию создания СССР. Частью скульптурной композиции является монумент из двух фигур рабочих — украинца и русского, держащих над головой ленту с Орденом Дружбы народов. На постаменте скульптуры размещена надпись на двух языках (русском и украинском): «В ознаменование воссоединения Украины с Россией».

    В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. С этого момента в стране снесли более тысячи памятников, переименовали сотни улиц и населенных пунктов.

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