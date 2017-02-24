Пожар в детской больнице в Твери полностью потушен

Пожарным удалось полностью ликвидировать крупный пожар в детской областной клинике в Твери. Ранее сообщалось, что к утру спасатели локализовали возгорание.
В МЧС уточнили, что по состоянию на 11 утра пожар был полностью потушен. В ведомстве подтвердили, что в результате возгорания никто не пострадал, передает ТАСС.
Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за пожара в больнице. По их версии, должностные лица ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ответственные за противопожарную безопасность, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
Сигнал о возгорании крыши клиники на улице Степана Разина поступил пожарным после полуночи. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 221 человека, в том числе 141 ребенка. Остальные — это родители маленьких пациентов и сотрудники клиники. Их перевели в другой корпус.
обрушилась кровля здания, а также были повреждены перекрытия третьего этажа. Однако после совещания губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что пострадавший от огня старый корпус больницы будет восстановлен.
Сегодня следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность» из-за пожара в больнице. По их версии, должностные лица ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», ответственные за противопожарную безопасность, ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.
Сигнал о возгорании крыши клиники на улице Степана Разина поступил пожарным после полуночи. Прибывшие на место спасатели эвакуировали из горящего здания 221 человека, в том числе 141 ребенка. Остальные — это родители маленьких пациентов и сотрудники клиники. Их перевели в другой корпус.
обрушилась кровля здания, а также были повреждены перекрытия третьего этажа. Однако после совещания губернатор Тверской области Игорь Руденя сообщил, что пострадавший от огня старый корпус больницы будет восстановлен.
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