Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильной гололедице

Ливень ожидается в столице к вечеру пятницы, затем в городе похолодает, что приведет к сильному гололеду на дорогах.
Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», сегодня обстановка в атмосфере Москвы обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сохранится пасмурная погода, пройдут обложные осадки во второй части дня.
Из сообщения Центра: «Это будет мокрый снег, а вечером даже с ливневым дождем. Температура в Москве — плюс 1–3 градуса».
Также к вечеру ожидается понижение давления: показания барометров опустятся до 723 миллиметров ртутного столба, это на 22 единицы ниже, чем положено по климатической норме.
Из сообщения Центра: «В ночь с пятницы на субботу в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, и начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения. Оттепель в такой ситуации сменится заморозками, ливневый дождь после полуночи будут переходить в заряды мокрого снега и снега, после двух часов ночи все замерзнет, и на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. До минус 1–3 градусов в Москве, по области — от нуля до минус 5».
По данным погодного центра, в субботу днем будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков, которые принесут новую порцию холода. Максимальная температура не превысит минус 1–3. В ночь на воскресенье морозы окрепнут до минус 6–8 градусов, а по области до минус 10. В воскресенье ситуация благодаря гребню антициклона начнет улучшаться: снег маловероятен, выглянет солнце, температура повысится до минус 1–3 градусов.
Из сообщения Центра: «Это будет мокрый снег, а вечером даже с ливневым дождем. Температура в Москве — плюс 1–3 градуса».
Также к вечеру ожидается понижение давления: показания барометров опустятся до 723 миллиметров ртутного столба, это на 22 единицы ниже, чем положено по климатической норме.
Из сообщения Центра: «В ночь с пятницы на субботу в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, и начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения. Оттепель в такой ситуации сменится заморозками, ливневый дождь после полуночи будут переходить в заряды мокрого снега и снега, после двух часов ночи все замерзнет, и на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. До минус 1–3 градусов в Москве, по области — от нуля до минус 5».
По данным погодного центра, в субботу днем будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков, которые принесут новую порцию холода. Максимальная температура не превысит минус 1–3. В ночь на воскресенье морозы окрепнут до минус 6–8 градусов, а по области до минус 10. В воскресенье ситуация благодаря гребню антициклона начнет улучшаться: снег маловероятен, выглянет солнце, температура повысится до минус 1–3 градусов.
Комментарии