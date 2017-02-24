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  • 24.02, 12:32

Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильной гололедице

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Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильной гололедице

Синоптики предупредили москвичей о ливне и сильной гололедице

Ливень ожидается в столице к вечеру пятницы, затем в городе похолодает, что приведет к сильному гололеду на дорогах.

Как сообщили РИА Новости в погодном центре «Фобос», сегодня обстановка в атмосфере Москвы обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому сохранится пасмурная погода, пройдут обложные осадки во второй части дня.

Из сообщения Центра: «Это будет мокрый снег, а вечером даже с ливневым дождем. Температура в Москве — плюс 1–3 градуса».

Также к вечеру ожидается понижение давления: показания барометров опустятся до 723 миллиметров ртутного столба, это на 22 единицы ниже, чем положено по климатической норме.

Из сообщения Центра: «В ночь с пятницы на субботу в столичный регион прорвется холодный атмосферный фронт, и начнется вторжение более свежего воздуха полярного происхождения. Оттепель в такой ситуации сменится заморозками, ливневый дождь после полуночи будут переходить в заряды мокрого снега и снега, после двух часов ночи все замерзнет, и на дорогах и тротуарах образуется сильная гололедица. До минус 1–3 градусов в Москве, по области — от нуля до минус 5».

По данным погодного центра, в субботу днем будут поступать разрозненные массивы снеговых облаков, которые принесут новую порцию холода. Максимальная температура не превысит минус 1–3. В ночь на воскресенье морозы окрепнут до минус 6–8 градусов, а по области до минус 10. В воскресенье ситуация благодаря гребню антициклона начнет улучшаться: снег маловероятен, выглянет солнце, температура повысится до минус 1–3 градусов.

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