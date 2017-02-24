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  • 24.02, 12:32

Три человека погибли в результате ДТП с тягачами в Ленинградской области

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Три человека погибли в результате ДТП с тягачами в Ленинградской области

Три человека погибли в результате ДТП с тягачами в Ленинградской области

Три человека стали жертвами ДТП с тягачами в Ленинградской области, проводится проверка.

Как говорится в сообщении главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, лобовое столкновение двух тягачей произошло около 02:30 мск на 215-м километре трассы «Кола».

Через несколько минут в поврежденные в результате ДТП машины врезался автомобиль Daewoo, за рулем которого находился 21-летний мужчина.

Из сообщения МВД: «В результате дорожной аварии водители тягачей, а также один из пассажиров, проезжавший в одном из большегрузов, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия. Водитель легкового автомобиля в состоянии средней степени тяжести госпитализирован».

В настоящее время полиция устанавливает личности погибших и все обстоятельства происшествия.

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