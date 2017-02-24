В Твери после пожара в детской больнице возбуждено дело о халатности

Следователи завели уголовное дело по статье «Халатность» после пожара в детской клинической больнице Твери.
По версии следствия, возгорание в медучреждении произошло из-за ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами ГБУЗ «ДОКБ», которые отвечают за противопожарную безопасность в больнице.
СК РФ по Тверской области: «В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 млн рублей, то есть причинение особо крупного ущерба».
В ведомстве отметили, что пожар повлек «нарушение прав и законных интересов» 140 граждан, в числе которых маленькие пациенты больницы, на получение медпомощи.
Следователи устанавливают обстоятельства возникновения пожара. По этому делу проведут пожарно-техническое исследование.
СК РФ по Тверской области: «В ходе следствия будут установлены точная сумма ущерба, причиненного как бюджету Тверской области, так и федеральному, точное количество лиц, которым причинен моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, виновные в произошедшем».
Первые сообщения о возгорании крыши старого корпуса детской больницы поступили в пожарную службу после полуночи. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Локализовать пламя прибывшим на место пожарным удалось лишь к утру.
К счастью, в результате крупного пожара никто не пострадал. Всех маленьких пациентов и персонал клиники эвакуировали из горящего здания. Их перевели в другой корпус больницы.
После проведенного совещания глава региона Игорь Руденя заявил журналистам, что здание восстановят. Также власти помогут пациентам, чье имущество было повреждено при пожаре.
СК РФ по Тверской области: «В результате произошло обрушение кровли здания, повреждение перекрытий третьего этажа и повреждение иного имущества данного учреждения стоимостью свыше 7,5 млн рублей, то есть причинение особо крупного ущерба».
В ведомстве отметили, что пожар повлек «нарушение прав и законных интересов» 140 граждан, в числе которых маленькие пациенты больницы, на получение медпомощи.
Следователи устанавливают обстоятельства возникновения пожара. По этому делу проведут пожарно-техническое исследование.
СК РФ по Тверской области: «В ходе следствия будут установлены точная сумма ущерба, причиненного как бюджету Тверской области, так и федеральному, точное количество лиц, которым причинен моральный и материальный ущерб, а также должностные лица, виновные в произошедшем».
Первые сообщения о возгорании крыши старого корпуса детской больницы поступили в пожарную службу после полуночи. Огонь вспыхнул в кабинете на третьем этаже. Общая площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Локализовать пламя прибывшим на место пожарным удалось лишь к утру.
К счастью, в результате крупного пожара никто не пострадал. Всех маленьких пациентов и персонал клиники эвакуировали из горящего здания. Их перевели в другой корпус больницы.
После проведенного совещания глава региона Игорь Руденя заявил журналистам, что здание восстановят. Также власти помогут пациентам, чье имущество было повреждено при пожаре.
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