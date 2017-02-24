Неизвестные открыли огонь по полицейским в Вашингтоне

Двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы в результате перестрелки на
северо-востоке Вашингтона.
Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, один подозреваемый был застрелен. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данным СМИ, этим же вечером на юго-востоке столицы произошло еще три перестрелки, в результате которых пострадали по меньшей мере четыре человека. Как уточняется, жизни пострадавших ничто не угрожает.
Других подробностей инцидентов пока не приводится.
По данным СМИ, этим же вечером на юго-востоке столицы произошло еще три перестрелки, в результате которых пострадали по меньшей мере четыре человека. Как уточняется, жизни пострадавших ничто не угрожает.
Других подробностей инцидентов пока не приводится.
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