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  • 24.02, 11:00

Неизвестные открыли огонь по полицейским в Вашингтоне

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Неизвестные открыли огонь по полицейским в Вашингтоне

Неизвестные открыли огонь по полицейским в Вашингтоне

Двое сотрудников правоохранительных органов были госпитализированы в результате перестрелки на северо-востоке Вашингтона.

Как передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, один подозреваемый был застрелен. Обстоятельства происшествия выясняются.

По данным СМИ, этим же вечером на юго-востоке столицы произошло еще три перестрелки, в результате которых пострадали по меньшей мере четыре человека. Как уточняется, жизни пострадавших ничто не угрожает.

Других подробностей инцидентов пока не приводится.

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