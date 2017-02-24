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  • 24.02, 07:59

В США экс-морпех расстрелял индийцев в баре

4 комментария
В США <nobr>экс-морпех</nobr> расстрелял индийцев в баре

В США экс-морпех расстрелял индийцев в баре

В США <nobr>экс-морпех</nobr> расстрелял индийцев в баре
  • Фото: kansascity.com

    • В американском городе Олейте, штат Канзас, ветеран ВС США обстрелял в баре индийцев, перепутав их с арабами. Погиб человек.

    Посетитель бара с криками «Вон из моей страны!» обстрелял из пистолета компанию мужчин, среди которых были выходцы из Индии. От полученных ранений скончался 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла. Еще двое человек получили ранения, сообщает ТАСС.


    Стрелком оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон. Он задержан. Очевидцы рассказали, что мужчина в тот вечер не раз выкрикивал расистские оскорбления в адрес сидевших в баре индийцев. И судя по всему, он мог перепутать их с арабами.

    В США экс-морпех расстрелял индийцев в баре. США, стрельба, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
    Фото: kansascity.com

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