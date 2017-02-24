В США экс-морпех расстрелял индийцев в баре

В американском городе Олейте, штат Канзас, ветеран ВС США обстрелял в баре индийцев, перепутав их с арабами. Погиб человек.
Посетитель бара с криками «Вон из моей страны!» обстрелял из пистолета компанию мужчин, среди которых были выходцы из Индии. От полученных ранений скончался 32-летний авиационный инженер Шринивас Кучибхотла. Еще двое человек получили ранения, сообщает ТАСС.
Стрелком оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон. Он задержан. Очевидцы рассказали, что мужчина в тот вечер не раз выкрикивал расистские оскорбления в адрес сидевших в баре индийцев. И судя по всему, он мог перепутать их с арабами.
Police, federal investigators look at hate crime motive in Olathe restaurant shooting: https://t.co/uinGLoiTA9 pic.twitter.com/1WWFvK3pfO— KCTV5 News (@KCTV5) 24 февраля 2017 г.
Стрелком оказался 51-летний ветеран американской морской пехоты Адам Пуринтон. Он задержан. Очевидцы рассказали, что мужчина в тот вечер не раз выкрикивал расистские оскорбления в адрес сидевших в баре индийцев. И судя по всему, он мог перепутать их с арабами.
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