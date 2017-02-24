СМИ: ФБР отказалось опровергать слухи о связях окружения Трампа с РФ

Белый дом потребовал от Федерального бюро расследований США прекратить утечки в СМИ о «связях приближенных Дональда Трампа с Россией», но получил отказ.
В частности, ФБР отказалось публично заявить, что подобные сообщения не соответствуют действительности и что никаких контактов окружения президента с Москвой не было. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Предположительно, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас обращался с соответствующей просьбой к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу, а также к директору бюро Джеймсу Коми. В ФБР отказались давать комментарии в СМИ на эту тему, сославшись на то, что расследование продолжается. Тем не менее это не помешало утечкам из ФБР о возможных контактах людей из президентского окружения с Россией, отмечает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены президентской кампании Дональда Трампа, возможно, неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Об этом журналистам рассказывали, ссылаясь на данные перехвата телефонных звонков, некие чиновники. В Кремле эти слухи назвали абсолютно безосновательными.
Предположительно, шеф аппарата Белого дома Райнс Прибас обращался с соответствующей просьбой к заместителю директора ФБР Эндрю Маккейбу, а также к директору бюро Джеймсу Коми. В ФБР отказались давать комментарии в СМИ на эту тему, сославшись на то, что расследование продолжается. Тем не менее это не помешало утечкам из ФБР о возможных контактах людей из президентского окружения с Россией, отмечает РИА Новости.
Ранее в СМИ появилась информация, что члены президентской кампании Дональда Трампа, возможно, неоднократно контактировали с высокопоставленными сотрудниками российской разведки в 2016 году до выборов в США. Об этом журналистам рассказывали, ссылаясь на данные перехвата телефонных звонков, некие чиновники. В Кремле эти слухи назвали абсолютно безосновательными.
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