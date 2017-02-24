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  • 24.02, 03:25

Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку евроассоциации Украины

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  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев
Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку евроассоциации Украины

Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку евроассоциации Украины

Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку евроассоциации Украины
  • Фото РИА Новости, Григорий Сысоев

    • В четверг нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Пётр Порошенко разразился в соцсетях словами благодарности.

    В своем Twitter Порошенко поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и парламентское большинство «за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта».


    Нижняя палата голландского парламента выступила в поддержку ассоциации ЕС и Украны, несмотря на итоги весеннего референдума, в ходе которого 61% участников голосования высказался против ратификации документа.

    Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. Как отмечает ТАСС, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.

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