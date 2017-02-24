Порошенко поблагодарил Нидерланды за поддержку евроассоциации Украины

В четверг нижняя палата парламента Нидерландов одобрила ратификацию Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Пётр Порошенко разразился в соцсетях словами благодарности.
В своем Twitter Порошенко поблагодарил премьер-министра Нидерландов Марка Рютте и парламентское большинство «за дальновидную позицию и поддержку взаимовыгодного проекта».
Нижняя палата голландского парламента выступила в поддержку ассоциации ЕС и Украны, несмотря на итоги весеннего референдума, в ходе которого 61% участников голосования высказался против ратификации документа.
Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. Как отмечает ТАСС, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.
Thanks to PM Rutte and parliamentary majority for forward-looking stance & support! Looking forward for adoption by the Senate @EersteKamer— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 февраля 2017 г.
Нижняя палата голландского парламента выступила в поддержку ассоциации ЕС и Украны, несмотря на итоги весеннего референдума, в ходе которого 61% участников голосования высказался против ратификации документа.
Последним шагом в процессе ратификации должно стать голосование в верхней палате парламента. Как отмечает ТАСС, это произойдет не раньше осени, причем практически наверняка ассоциация ЕС и Украины получит одобрение.
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