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  • 24.02, 00:23

Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

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Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»
  • Фото Reuters © 2017

    • «Лестер» отправил Клаудио Раньери в отставку с поста главного тренера.

    Об этом говорится в заявлении на сайте «Лестера». Свои посты также покинули помощники Раньери.


    Итальянский специалист возглавил «Лестер» в 2015 году. Под руководством Раньери «лисы» в 2016 году впервые в истории стали чемпионами Англии, сотворив самую громкую сенсацию сезона.

    Однако новый сезон у «Лестера» не задался. После 25 туров в Премьер-лиге «лисы» занимают 17-е место в турнирной таблице, находясь рядом с зоной вылета. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала и сейчас борется за попадание в четвертьфинал.

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