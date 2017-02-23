Раньери уволен с поста главного тренера «Лестера»

«Лестер» отправил Клаудио Раньери в отставку с поста главного тренера.
Об этом говорится в заявлении на сайте «Лестера». Свои посты также покинули помощники Раньери.
Итальянский специалист возглавил «Лестер» в 2015 году. Под руководством Раньери «лисы» в 2016 году впервые в истории стали чемпионами Англии, сотворив самую громкую сенсацию сезона.
Однако новый сезон у «Лестера» не задался. После 25 туров в Премьер-лиге «лисы» занимают 17-е место в турнирной таблице, находясь рядом с зоной вылета. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала и сейчас борется за попадание в четвертьфинал.
Club statement: #lcfc and Claudio Ranieri part company: https://t.co/C5qnSVxDgU pic.twitter.com/VqlHy1I6Ut— Leicester City (@LCFC) 23 февраля 2017 г.
Итальянский специалист возглавил «Лестер» в 2015 году. Под руководством Раньери «лисы» в 2016 году впервые в истории стали чемпионами Англии, сотворив самую громкую сенсацию сезона.
Однако новый сезон у «Лестера» не задался. После 25 туров в Премьер-лиге «лисы» занимают 17-е место в турнирной таблице, находясь рядом с зоной вылета. В Лиге чемпионов клуб дошел до 1/8 финала и сейчас борется за попадание в четвертьфинал.
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