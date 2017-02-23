В Подмосковье столкнулись Mercedes и Subaru: четверо погибших

Четыре человека погибли, трое пострадали в результате крупного ДТП в Серпуховском районе Подмосковья.
Автокатастрофа произошла около 21:45 на автодороге Серпухов — Протвино. Mercedes выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Subaru.
В результате аварии в Mercedes погибли четыре человека, во второй иномарке тяжелые травмы получили водитель и два пассажира, сообщает ТАСС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
В результате аварии в Mercedes погибли четыре человека, во второй иномарке тяжелые травмы получили водитель и два пассажира, сообщает ТАСС.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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